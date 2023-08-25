Куат Хамитов: «Я не могу жениться уже 10 лет, потому что девушки испорчены. Зачем мне нужна жена, если она не девственница?»

Теги MMA Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Известный казахстанский боец MMA Куат Хамитов во время прямого эфира на своем аккаунте в TikTok заявил, что не может найти достойную девушку для брака.

 «Я знаю много гулящих девушек, но они в интернете не показывают это. Они страшно пьют, но когда смотришь их сторис про религию и знания, ты думаешь, какая классная. Но на самом деле она алкоголичка. Нынешние девушки умеют скрывать, они хитрые», – говорит Хамитов.

«Я не могу жениться уже 10 лет из-за того, что девушки испорчены. Смотришь на лицо — красавица, все при ней, но не девственница. Зачем она мне нужна, если она не девственница? Поэтому я сразу расстаюсь. Дальше уже стараюсь не общаться. У меня серьезных отношений даже не было. Потому что если она не та девушка, я не хочу тратить свое и ее время», – признался Куат.

Также он выразил сожаление по поводу того, какими стали девушки в Казахстане, и подчеркнул, что необходимо их воспитывать с детства. По его мнению, если девушки сами не будут допускать мужчин к неподобающему поведению, то ни один мужчина не станет относиться к ним без должного уважения.

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