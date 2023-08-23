Боец MMA Куат Хамитов о шансах Казахстана на Евро-2024: «Больше слежу за тем, как неправильно тратятся там деньги»

Теги сборная Казахстана по футболу MMA квалификация Евро-2024 Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов (24-8-1) рассказал о шансах сборной Казахстана по футболу пробиться на Евро-2024.

— Пробьется туда сборная или нет — это зависит от самих футболистов. Не сказать, что я прям слежу за футболом. Наверное, больше слежу за тем, как неправильно тратятся там деньги. Это меня беспокоит больше, чем этот футбол, — сказал Хамитов.

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