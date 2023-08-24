Куат Хамитов о предложении от UFC: «Мне звонили менеджеры из США, но в тот момент UFC был продан»

Казахстанский боец Куат Хамитов рассказал предложении от UFC:

«Уровня хватало и были предложения. Все упиралось в спонсорство и финансы на самом деле. Я как-то писал в инстаграме, что собираюсь дебютировать в UFC и тогда там было временный чемпион в тяжелом весе по имени Шейн Карвин. Он сам мне написал в инстаграме: «Куат, мне нравится твой рекорд». Тогда я как раз выступал в Азии. И есть такой сайт Tapology. И я на тот момент стоял там на первом месте в Азии в весе до 70 килограммов. Тогда мне звонили менеджеры с США и сам Карвин и сказали: «Есть возможность тебе помочь, немного подожди». Мы договорились и были на связи все время. И в этот момент UFC был продан другой компании. И после этого не было уже ни Карвина, ни тех менеджеров. И я ушел в Fight Nights»

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