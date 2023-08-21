Жумагулов — о карьере в UFC: «Не жалею. Моя мечта исполнилась»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов оценил карьеру в UFC.

«Что думаю о своем периоде карьеры в UFC? Не жалею. Моя мечта исполнилась. Уже нечего не изменишь! Что меня должно было миновать, оно миновало», — заявил Жумагулов.

Казахстанец провел в UFC семь поединков, в которых одержал одну победу и потерпел шесть поражений. 

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