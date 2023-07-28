Жалгас Жумагулов о возвращении в октагон: «Хотелось бы выступить в NAIZA. Октябрь, ноябрь – я готов»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

https://t.me/uncle_VanjaКазахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов о возвращении в октагон:

«Сейчас залечиваю свою травму и скоро возобновлю тренировки. Контракт с UFC у меня закончился, поэтому хотелось бы выступить в нашей казахстанской лиге – Naiza. Ее президент Нурбек Карабала говорил, что сделает все возможное, чтобы я выступил в их лиге. Я с ним поговорил, обозначил сумму гонорара. Предложений очень много приходит, но я хочу выступить именно в нашей лиге для наших казахских болельщиков. Октябрь, ноябрь – я готов! Соперник – без разницы. Свои слова на ветер не бросаю».

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