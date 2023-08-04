Жумагулов о реванше с Багаутдиновым: «Побоксировать было бы интересно»

Теги UFC MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев Али Багаутинов Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Бывший боец UFC Жалгас Жумагулов высказался о реванше с россиянином Али Багаутиновым:

«Мы с Али Багаутиновым дрались в Fight Nights в лучшее время. Наш вес – 57 кг – очень сильно гремел. Много именитых бойцов было. Много кто ушёл в UFC. Много было своих противостояний, громких боёв.

То, что я ушёл из FN, не жалею. Я благодарен организации. Я горжусь, что там дрался. Уважаю Камила Гаджиева за то, что сделал для меня. Он всегда за меня болел, топил и по сей день топит, он говорит про меня хорошие вещи. Он один из тех, кто разбирается в боях. Касательно реванша с Али, даже не обсуждался. Никому не интересно это. Побоксировать было бы интересно, а в плане ММА не хотел бы».

Жумагулов и Багаутинов дрались в 2019 году на турнире Fight Nights Global 95. Тогда победу раздельным решением одержал казахстанский боец.

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