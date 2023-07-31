Сергей Морозов: «Жумагулов устно дал свое согласие на контракт с Naiza»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Боец UFC Сергей Морозов заявил, что Жалгас Жумагулов дал устное согласие на подписание контракта с лигой Naiza.

«С Жалгасом, по воле Аллаха, три дня были вместе — вот только в Актобе прилетели. Новостей ждет. Я думаю, Naiza, наш промоушн казахстанский, в нем заинтересован. Они сейчас договариваются финансово с его менеджером — и все.

Жалгас как бы устно уже дал свое согласие, нужно, чтобы они финансовые обязательства выполнили. И хочет не просто с каким-нибудь бойцом подраться, просто выиграть или как-то провести бой — хочет, чтобы такой громкий поединок был, чтобы с именем был соперник», — сказал Морозов.

Напомним, что в своем последнем бою Жалгас Жумагулов уступил раздельным решением судей американцу Джошуа Вану. Для Жумагулова это поражение стало шестым в UFC (всего при одной победе) и третьим подряд, которое он потерпел раздельным вердиктом. Позже казахстанец был исключен из ростера UFC.

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