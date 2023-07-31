Морозов о будущем Жумагулова: «Он хочет громкий бой, чтобы с именем был соперник»

Сергей Морозов рассказал о будущем своего сокомандника Жалгаса Жумагулова:

«С Жалгасом, по воле Аллаха, три дня были вместе — вот только в Актобе прилетели. Новостей ждёт. Я думаю, Naiza, наш промоушн казахстанский, в нём заинтересован. Они сейчас договариваются финансово с его менеджером — и всё. Жалгас как бы устно уже дал свое согласие, нужно, чтобы они финансовые обязательства выполнили. И хочет не просто с каким-нибудь бойцом подраться, просто выиграть или как-то провести бой — хочет, чтобы такой громкий поединок был, чтобы с именем был соперник»

Поле поражения 24 июня от американца Джошуа Вана раздельным решением судей Жалгас Жумагулов был исключен из ростера UFC.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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