Дариуш – о Веретенникове: «Он более чем готов к выступлениям в UFC»

Американский боец UFC Бенеил Дариуш прокомментировал перспективы казахстанца Николая Веретенникова, выступающего в UFL.

«Николай один из лучших бойцов в мире и в этот вечер выдал доминирующее выступление. Верю, что он будет фаворитом и сокрушит любого, кто бы ни вышел против него в финале Гран-при UFL. Стал ли Веретенников ближе к UFC после этой победы? Надеюсь, что так.

Проблема не в навыках Николая, а в том, что хочет сделать UFC. Он-то сам более чем готов к выступлениям в этом промоушне», — сказал Дариуш.

В последнем бою Веретенников в полуфинале Гран-при UFL досрочно победил техническим нокаутом во втором раунде американца Луиса Инигеса.

В финале турнира представитель Казахстана сразится с британцем Эшли Рисом в декабре.

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