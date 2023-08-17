Сора Рахмонова протестировала ударами бразильского бойца MMA

Сора Рахмонова, сестра Шавката Рахмонова, протестировала ударами бразильского файтера.

Девушка-боец нанесла множество ударов по животу бразильского бойца Дуглас Рибейро по прозвищу «Пума».

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Отметим, что 26-го сентября в США Сора Рахмонова выступит против литовской спортсменки Эрнесты Карецкайте в рамках шоу Dana White’s Contender Series за право получить приглашение выступать в UFC.

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