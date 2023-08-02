Исраэль Адесанья оценил жест казахстанского бойца с жекпе-жек
Боец жекпе-жек (национальное казахское единоборство) Анас Нуркеш стал обладателем золота молодежного чемпионата Казахстана. После победы молодой боец повторил культовый жест Исраэля Адесаньи.
Чемпион UFC увидел видео победы и репостнул публикацию к себе в сторис, оставив несколько эмодзи в виде сердец.
Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC
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