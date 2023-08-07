Рахмонов о подготовке сестры к бою: «Скоро в UFC»
Казахстанский боец Шавкат Рахмонов высказался о дальнейшей карьере своей сестры Соры Рахмоновой:
«Скоро в UFC!», — подписал видео с тренировки своей сестры Шавкат.
26-го сентября в США Сора Рахмонова выступит против литовской спортсменки Эрнесты Карецкайте в рамках шоу Dana White’s Contender Series.
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