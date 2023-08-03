Асу Алмабаев про Сору Рахмонову: «Она проявит себя в хорошей манере»

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев высказался о предстоящем поединке своей одноклубницы по Dar Pro Team Соры Рахмоновой в претенденском турнире за контракт с UFC Dana White’s Contender Series:

«Мы все в нее верим. Не потому что она сестра Шавката, а потому что она с нашего клуба. Она наша младшая сестренка, мы ее всегда во всем поддерживаем. Во многих любительских соревнованиях она поднимает флаг Казахстана. Она является трехкратным чемпионом мира по рукопашному бою, а это дело нелегкое. Так что всегда надеемся, что она проявит себя в хорошей манере и раскроет себя в Dana White’s Contender Series»

26 сентября в США Сора Рахмонова сразится против литовской файтерши Эрнесты Карецкайте.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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