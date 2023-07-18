Нурбек Карабала о бое Рахмонова – Карицкайте на DWCS: «Сора нокаутирует соперницу»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о бое сестры Шавката Рахмонова в DWCS:

«Сора всегда забирает центр октагона и движется вперед. В Naiza FC у Рахмоновой был и проигрыш, после которого у нее наблюдался некий спад, но она быстро пришла в себя и поняла правила игры. Думаю, что Сора, скорее всего, нокаутируют соперницу, и все мы желаем этого увидеть. Но даже если нокаута или нокдауна не случится, то будет трехраундовая рубка между девчонками»

В сентябре Рахмонова поборется за контракт с литовкой Эрнестой Карицкайте.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

Камару Усман о бое Рахмонов – Гастелум: «Шавкат — молодой и опасный парень, но Келвин тоже крут»

Азат Максум: «Хочу отомстить Джошуа Вану за победу над Жумагуловым»