Нурбек Карабала о бое Рахмонова – Карицкайте на DWCS: «Сора нокаутирует соперницу»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Сора Рахмонова Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о бое сестры Шавката Рахмонова в DWCS:

«Сора всегда забирает центр октагона и движется вперед. В Naiza FC у Рахмоновой был и проигрыш, после которого у нее наблюдался некий спад, но она быстро пришла в себя и поняла правила игры. Думаю, что Сора, скорее всего, нокаутируют соперницу, и все мы желаем этого увидеть. Но даже если нокаута или нокдауна не случится, то будет трехраундовая рубка между девчонками»

В сентябре Рахмонова поборется за контракт с литовкой Эрнестой Карицкайте.

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