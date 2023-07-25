Министр культуры и спорта Казахстана о драке боксера Шуменова: «В рамках правового поля он будет отвечать за свои поступки»

Теги происшествия Бейбут Шуменов бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Министр культуры и спорта Асхат Оралов прокомментировал драку в Астане с участием экс-чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе Бейбута Шуменова.

«По Шуменову скажу, сейчас занимаются правоохранительные органы. МВД уже дало комментарий, после официального заключения правоохранительных органов мы можем дополнительно комментировать. Но сейчас уже этот вопрос (находится – прим.ред.) в правовом поле, уже не один релиз выходил на эту тему.

Каждый человек, невзирая на свою профессию, вид деятельности, несет ответственность за свои слова и поступки, тем более в личной жизни. Поэтому в рамках правового поля он будет отвечать за свои поступки», – сказал министр.

Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором Бейбут Шуменов избивает мужчину с ребенком на руках. 

Позже боксер был объявлен в розыск.

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