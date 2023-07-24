Экс-чемпион мира Шуменов объявлен в розыск после драки в Астане

Казахстанский экс-чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов объявлен в розыск после драки в торговом центре Астаны.

Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором экс-чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Бейбут Шуменов избивает мужчину с ребенком на руках.

Позже спортсмен рассказал подробности инцидента и сообщил, что конфликт начался из-за ссоры детей.

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