Экс-чемпион мира Шуменов объявлен в розыск после драки в Астане
Казахстанский экс-чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов объявлен в розыск после драки в торговом центре Астаны.
Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором экс-чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Бейбут Шуменов избивает мужчину с ребенком на руках.
Позже спортсмен рассказал подробности инцидента и сообщил, что конфликт начался из-за ссоры детей.
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