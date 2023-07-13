Евгений Егембердиев о Бейбуте Шуменове: «Он хороший парень. Не знаю, что произошло»

Экс-претендент на титул АСА в полутяжелом весе Евгений Егембердиев прокомментировал инцидент с нападением боксера Бейбута Шуменова на мужчину с ребенком в Астане.

«Шуменова знаю лично, хороший парень. Не знаю, что произошло и как так получилось», – написал комментарий Егембердиев под новостью о происшествии.

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