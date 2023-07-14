Адвокат пострадавшего от нападения Шуменова: «У нападавшего была неадекватная реакция»

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Адвокат избитого в Астане мужчины с ребенком рассказал свою версию случившегося и прокомментировал заявление боксера Бейбута Шуменова.

«Представляемое мной лицо находилось там с семьей и детьми, которые были запечатлены на кадрах видео. Они проводили там свой досуг. Конфликт возник между детьми моего пострадавшего и нападавшего. Он не был разрешен со стороны родителей, так как у нападавшего была неадекватная реакция. Он сразу подошел с агрессивными намерениями.

Я не могу точно сказать, что он сказал представляемому мной мужчине и что тот ответил, но, со слов подзащитного, он сначала пытался выяснить, в чем именно заключаются претензии боксера. Но последовала неожиданная реакция, а затем многочисленные удары», – описывает ситуацию со слов потерпевшего адвокат.

Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором экс-чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Бейбут Шуменов избивает мужчину с ребенком на руках.

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