Экс-чемпион мира по боксу Бейбит Шуменов напал на мужчину с ребенком в Астане

Экс-чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе казахстанец Бейбут Шуменов напал на посетителя с ребенком на руках в торговом центре Астаны.

По сообщению журналиста Михаила Козачкова, причиной конфликта стала ссора детей на площадке, переросшая в драку.

«Прибывший патруль установил, что в драке участвовал бывший чемпион мира Бейбут Шуменов и житель Астаны Азизбек Кадиров. Последний, в силу очевидных обстоятельств, в поединке проиграл и получил телесные повреждения, его направили на судебно-медицинскую экспертизу.

После этого материалы отписали участковому и, как я понял, он благополучно закрыл дело, не найдя в нем состава преступления. Хотя, по идее, должен был дождаться результатов экспертизы и на их основании принять решение, по какой статье возбуждаться – просто ли это хулиганство, либо что-то более серьезное, в зависимости от травм.

И вот после того, как видео появилось в интернете, дело все-таки зарегистрировали. Пока по хулиганке. Преступление средней тяжести, карается штрафом до 2 тысяч МРП (6 900 000 тенге), либо исправительными или общественными работами, ограничением или лишением свободы сроком до 2 лет. Но можно и примириться, тогда дело закроют по нереабилитирующим основаниям», – сообщает Козачков.

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