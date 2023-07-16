Жена Бейбута Шуменова обратилась в посольство США

Супруга казахстанского боксера Бейбута Шуменова Кэри (гражданка США) обратилась за помощью в американское посольство. Напомним, ранее Шуменов напал на мужчину с ребенком в Астане.

Жена боксера заявила, что Бейбут якобы действовал в интересах самообороны. Кэри утверждает, что «просила уйти мужчину с ребенком, чтобы не продолжать конфликт».

«Я неоднократно кричала, чтобы он ушел... Бейбут ни разу не ударил ребенка, которого держал этот мужчина», – продолжила она.

По словам Кэри, она была «вынуждена обратиться за помощью к официальным лицам США», обвинив казахстанские госорганы «в бездействии» и «игнорировании фактов».

Также по словам супруги спортсмена в отделении полиции с ней обращались вежливо, и работа проходила профессионально, однако далее последовало «безразличие со стороны органов».

Ранее экс-чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Шуменов рассказал свою версию конфликта.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Гастелум: «Сомневаюсь, что у Шавката получится финишировать»

Мокаев отреагировал на заявление Максума: «Воздух не гоняй»