Стал известен гонорар Максума за дебютный бой в UFC

Стал известен гарантированный гонорар казахстанца Азата Максума за дебютный бой в UFC.

Его гонорар составил 16 000 долларов. При этом его соперник получил 50 000 долларов.

Наибольшие гарантированные гонорары получили участницы главного боя UFC Vegas 77 Холли Холм и Майра Буэно Силва – 211 000 и 106 000 долларов соответственно. Напомним, что в этом противостоянии Силва одержала победу удушающим приемом во втором раунде.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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