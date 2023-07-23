Ербосынулы о Бейбуте Шуменове: «Просто так он не будет бросаться на людей с кулаками»

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы прокомментировал инцидент с нападением боксера Бейбута Шуменова на мужчину с ребенком в Астане.

- Хотелось бы узнать Ваше мнение об этом инциденте. Что бы вы сделали, если бы были на месте Бейбута Шуменова?

– Меня ведь там не было, поэтому сложно сказать. Наверное, не совсем правильно комментировать инцидент, который я не видел своими глазами. Насколько мне известно из соцсетей, конфликт начал тот парень, с ребенком. Просто так Бейбут-ага не будет бросаться на людей с кулаками. Более того, показалось, что тот парень специально взял ребенка на руки.

Бейбут не наносил удары целенаправленно в сторону ребенка. Сложилось впечатление, что тот парень прикрывался ребенком. Конечно, все это нехорошо. Но сложно сказать что-то конкретное, потому что нас там не было.

- Вы хорошо знаете Бейбута Шуменова? У него не конфликтный характер?

– Я знаю брата Бейбут-ага с человечной стороны. Когда-то мы хорошо общались. Этот человек не тот, кто набрасывается с кулаками. Думаю, его задело какое-то слово, брошенное тем человеком. Не могу судить, потому что не был там, – отметил Ербосынулы.

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