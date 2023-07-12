Бейбут Шуменов о драке в ТРЦ: «Я знаю куда наношу свои удары, ребенка я не задел»

Экс-чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе казахстанец Бейбут Шуменов прокомментировал свое нападение на посетителя с ребенком на руках в торговом центре Астаны.

«В связи с распространяемой информацией по поводу моей персоны, хочу сообщить следующее: неприятная ситуация действительно произошла и видео, показанное не с того ракурса, сыграло роль не в мою пользу. Не разобравшись в данной ситуации до конца, читатели начали оскорблять и писать разные неприятные комментарии в мой адрес.

Вы прекрасно знаете и понимаете, что в наш стремительно развивающийся информационный век любого человека можно показать и выставить в нехорошем свете. Любое видео можно смонтировать или показать с удобного ракурса, чтобы очернить. Поэтому, чтобы не было разных домыслов, я сообщаю следующее.

Мой восьмилетний сын играл в этот день на детской площадке, и его без причины начал бить по спине другой мальчик. Мой сын не понял, почему этот мальчик бьет его и отошел, стал играть дальше. Через несколько минут мальчик вернулся и пытался снова атаковать моего сына, сын начал уворачиваться и убегать. Затем тот мужчина пришел и забрал этого ребенка. Мой сын не привык к такому отношению, и для него это было большим стрессом. Позже мой сын подошел и сказал, что мальчик напал на него. Показал мне свою спину, где я заметил покраснение и царапины. Я подошел к этому мужчине, чтобы уточнить, он ли отец этого ребенка. В ответ он агрессивно ответил: «Да, ударил и что? Что ты мне сделаешь?»

От его слов и агрессии я был ошарашен. Я повел своего ребенка в общественное место, чтобы он приятно провел время и отдохнул, а не для того, чтобы нам испортили день. В начале от его ответа я был в шоке, а потом пришел в ярость. Схватил его за шею и сказал: «Ты что вообще говоришь, как ты разговариваешь». Когда я его взял за шею, он начал атаковать прибором в левой руке, а когда он понял, что это не нож, он отпустил ребенка с правой руки, которого он использовал как щит и правой рукой, схватив нож, нанес удар в сторону моего живота, а я успел увернуться. После попытки атаки ножом, он выбросил нож с правой руки и снова взял ребенка в руки и продолжал использовать его, как щит. В тот момент, когда он напал на меня с ножом, я пришел в ярость. Я уже должен был как отец защищать не только сына, но и себя.

Вы рьяно жалеете мужчину с ребенком, с которым я вступил в перепалку, но вы не задавались вопросом, почему этот мужчина не жалеет своего ребенка и использует его как щит? Когда я схватил мужчину, я начал толкать его в сторону дивана, чтобы он отпустил ребенка, чтобы ребенок не пострадал, но он снова хватал ребенка, как способ защиты. Я профессиональный боец, и я знаю, куда наношу свои удары, ребенка я не задел. После чего пришла полиция, и мы все пошли в районное отделение Есильского района.

Там же в коридоре, где есть видеонаблюдение, мы сидели с матерью тех детей. Дети, как ни в чем не бывало, игрались, мать детей попросила прощение у меня, у моей супруги и моего ребенка. Сказала, что у его сына есть такое поведение в характере, когда он без причины начинает бить и пинать людей, так как он страдает аутизмом. В тот момент когда мать ребенка сказала мне об этом, мне стало очень жаль. Я очень люблю детей, я пожелал ей терпения и чтобы ее сын выздоровел. Мы с ней расстались на хорошей ноте и пожелали друг другу всего хорошего.

Мужчина, с которым я вступил в перепалку, не пострадал, судмедэкспертиза подтвердила и определила, что он не получил ни легкого и не среднего вреда своему здоровью. В данной ситуации я хочу попросить извинения у малыша, который был на руках у мужчины и жалею, что ребенок оказался свидетелем этого неприятного зрелища. На данный момент конфликт полностью исчерпан. А всем заинтересованным лицам, которые хотят меня очернить, хочу заверить, я не заинтересован ни в черном, ни в белом пиаре и не хочу участвовать в грязных интригах.

Для меня важно оставаться человеком, и я воспитываю в себе духовность, чтобы не делать ошибок и жить спокойной жизнью в мире и согласии, — написал Шуменов в соцсетях.

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