Айдос Ербосынулы о возможном бое Алимханулы – Канело: «Не думаю, что Жанибеку это нужно прямо сейчас»

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы высказался о возможном бое Жанибека Алимханулы и Сауля Альвареса:

«Я не думаю, что Жанибеку это нужно прямо сейчас. Но он тоже не просто так стал чемпионом. Думаю, он не боится Канело. Ведь сам говорит об этом. Думаю, было бы хорошо перед этим боем провести 2-3 защиты титула. Сам наберется дополнительного опыта, а Канело напротив, немного постареет. Ведь есть разница в возрасте»

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