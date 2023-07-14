Юрий Черноголовкин о перспективах Алимханулы: «С ним не хотят драться, заработать – не заработают, а проиграть могут»

Тренер по боксу Юрий Черноголовкин о перспективах казахстанского боксера Жанибека Алимханулы:

«Мне нравится то, как боксирует Жанибек Алимханулы. Он называет себя «Qazaq Style», но думаю, что наш стиль не интересен американцам. В плане того, они любят драку. Но видно, что Жанибек меняется, он бросает вызовы, ему нужны бои, но с ним не хотят драться сильные боксеры, потому что он опасен. Заработать – сильно не заработаешь, а проиграть можешь»

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