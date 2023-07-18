Эдди Хирн: «Феликс Кэш может сразится с Жанибеком Алимханулы»

Теги бокс Эдди Хирн Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что получил предложение от коллеги Боба Арума об организации поединка между чемпионом WBO в среднем весе казахстанцем Жанибеком Алимханулы (14-0, 9 КО) и непобежденным претендентом из Британии Феликсом Кэшем (16-0, 10 КО). 

«Думаю, ему пора двигаться дальше. И у нас есть на руках предложение для Кэша сразиться с чемпионом мира Жанибеком. Примем ли мы поединок? Я думаю, что для Феликса это правильный ход», – отметил Хирн.

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