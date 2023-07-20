Дамир Исмагулов после информации об увольнении из UFC выступил с заявлением на своей странице в социальных сетях.

«Оглядываясь назад, понимаешь, сколько ты уже прошел. Взлеты и падения преследуют постоянно, но всегда знал, что и этот путь нужно пройти достойно. Поражения — это для меня не трагедия, это стимул работы над собой. Нужно начать сначала, но уже более грамотно исправить ошибки и вернуться, а трудности — они всегда были и будут.

Я как вспомню, что год был на костылях, а потом еще два года учился ходить заново, — вот это было тяжелое время, но по воле Всевышнего я вернулся тогда, вернусь и сейчас. Обнимаю, но не всех», — сказал Исмагулов.

В последнем бою Исмагулов проиграл единогласным решением судей в бою с Грантом Доусоном, прошедшем 2 июля на турнире UFC Vegas 76.

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