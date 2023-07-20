Дамир «Казах» Исмагулов исключен из ростера UFC.

У Исмагулова завершился контракт. 2 июля Дамир проиграл решением Гранту Доусону, потерпев второе подряд поражение – до этого в декабре проиграл решением Арману Царукяну.

В UFC Исмагулов выступал с 2018 года и до двух поражений одержал пять побед решением.

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