Исмагулов исключен из ростера UFC

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Дамир «Казах» Исмагулов исключен из ростера UFC.

У Исмагулова завершился контракт. 2 июля Дамир проиграл решением Гранту Доусону, потерпев второе подряд поражение – до этого в декабре проиграл решением Арману Царукяну.

В UFC Исмагулов выступал с 2018 года и до двух поражений одержал пять побед решением.

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