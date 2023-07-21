Дамир Исмагулов опроверг увольнение из UFC: «СМИ опубликовали эту новость, а всякие собаки подхватили и приукрасили»

Дамир Исмагулов рассказал, что его не увольняли из UFC. Боец заявил, что находится в поисках вариантов для продолжения карьеры и не исключает возвращения в американский промоушен.

«Многие СМИ опубликовали что меня уволили из UFC и всякие собаки (хейтеры) подхватили и приукрасили. Хочу сообщить, что истек мой контракт с UFC и на данный момент я рассматриваю все серьезные доступные варианты в качестве свободного агента прежде чем решить, где я продолжу свою карьеру. При этом я также не исключаю свое возвращение в UFC», — написал Исмагулов в инстаграм.

Напомним, в последнем бою Исмагулов проиграл единогласным решением в бою с Грантом Доусоном, прошедшем 2 июля на турнире UFC Vegas 76.

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