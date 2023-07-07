Жумагулов про поражение Исмагулова: «Не ожидал, что проиграет в одни ворота»

Теги UFC MMA Дамир Исмагулов Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Жалгас Жумагулов рассказал о поражении Дамира Исмагулова Гранту Доусону:

«Я не смотрел бой Дамира, потом, когда вернулся домой уже посмотрел. Мы всегда, когда были в АТТ, говорили ему, что там хорошие грепплеры. У меня тоже были проблемы, сейчас даже стою с черными поясами, даже душу их. И Дамиру я постоянно говорю, что нужно идти вниз бороться, если там научишься, на верху вообще проблем не будет, не будешь отдавать спину. Но как я видел по сторисам, он постоянно бил лапы. Я не ожидал, что он проиграет так в одни ворота. Первый раунд даже один из судей 10:8 отдал сопернику»

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