Камил Гаджиев: «Исмагулова в MMA мы больше как бойца не увидим»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поражение Дамира Исмагулова единогласным решением судей в бою с Грантом Доусоном, прошедшем 2 июля на турнире UFC Vegas 76.

«Есть ощущение, что Дамиру это уже не нужно, и не так давно он вообще говорил о том, что завершает карьеру в MMA, сейчас он вернулся. В голове он карьеру уже завершил и, наверное, это уже все, последняя капля. Скорее всего, Дамира в MMA мы больше уже как бойца не увидим, но можем увидеть его как специалиста, потому что он много знает, многое повидал, дрался в разных промоушенах», – сказал Гаджиев.

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