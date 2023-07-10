Камару Усман прокомментировал предстоящий поединок между Шавкатом Рахмоновым и Келвином Гастелумом.

— Ты удивлен, что Шавкат будет драться с Келвином Гастелумом? После победы над Джеффом Нилом многие ожидали, что его следующим соперником станет кто-то с более громким именем...

— Келвин Гастелум и есть более громкое имя. Гастелум дрался за титул и побеждал нескольких чемпионов. Келвин Гастелум — это большое имя, и он умеет драться. Не будем забывать один из известнейших классических боев — Келвин Гастелум против Исраэля Адесаньи. Шавкат — молодой и опасный парень, который идет на безупречной серии, но не забывайте, что Келвин Гастелум тоже вполне крут, – отметил Усман.

Гастелум (18-8 ММА, 12-8 UFC) встретится с Рахмоновым (17-0 ММА, 5-0 UFC) в со-главном событии турнира UFC Fight Night, который состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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