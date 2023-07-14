Тренер по боксу оценил навыки Рахмонова: «Если по 10 бальной шкале, то 7»

Тренер по боксу Юрий Чернобровкин оценил навыки в боксе непобежденного бойца UFC Шавката Рахмонова:

«Если судить по 10 бальной шкале, то его навыки в боксе можно оценить на 7. Когда мы с ним работали, у него болела рука, поэтому он не вкладывался в удары, но техника у него очень хорошая. Что еще нравится, Шавкату показываешь один раз, он быстро улавливает»

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