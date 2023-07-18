Рахмонов – лидер среди казахстанских бойцов UFC по допинг-пробам

Теги UFC MMA Дамир Исмагулов Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Сергей Морозов Асу Алмабаев Мария Агапова Азат Максум Спорт Казахстана

Июль стал месяцем непрерывных допинговых скандалов в Казахстане.

Сначала стало известно о дисквалификации двух топовых казахстанских боксеров. 

Потом по традиции громко заявили о себе тяжелоатлеты: и ладно бы, употребляй они запрещенные препараты дома! Так ведь поймали их на  чемпионате Азии, а это влечет за собой риск полного отстранения всей сборной по штанге от Олимпиады-2024.

На этом фоне вопрос: «что происходит с бойцами из Казахстана в UFC?» весьма актуален.

Уже много лет UFC сотрудничает с американской антидопинговой организацией USADA. Интересно, что на специальном сайте имеется список спортсменов, тестируемых на допинг. Более того: публикуется даже количество пройденных тестов! Цифры получаются занимательные.

Наш лучший боец Шавкат Рахмонов в прошлом году тест на допинг сдавал 11 раз. В 2023-м его тестировали пока четырежды. Будущий соперник Шавката Келвин Гастеллум оказался в этом плане покруче: в нынешнем году он сдавал допинг-пробы 8 раз.

Два «свидания» с офицерами антидопинговых служб в этом году стали последними для Жалгаса Жумагулова в UFC. В 2022-м он сдавал допинг пробы шесть раз.

Любят тестировать и Марию Агапову. В прошлом году ее проверяли 7 раз, в 2023-м дважды.

У Сергея Морозова 7 допинг тестов за два года: 3 в 2023-м и четыре в 2022-м.

Асу Алмабаева пока проверяли на наличие запрещенных препаратов один раз. А вот Дамир Исмагулов в прошлом году прошел восемь тестирований, а в 2023-м 3.

Наш новый герой Азат Максум допинг-пробы сдавал уже трижды.

А вот список самых тестируемых бойцов этого года на данный момент.

1. Чарльз Джонсон (сдал 17 допинг-проб)

2. Пауло Энрике Коста (16 допинг-проб)

3. Джон Джонс (15 допинг-проб)

4. Марлон Вера (13 допинг-проб)

5. Джессика Андраде (12 допинг-проб)

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

Камару Усман о бое Рахмонов – Гастелум: «Шавкат — молодой и опасный парень, но Келвин тоже крут»

Азат Максум: «Хочу отомстить Джошуа Вану за победу над Жумагуловым»

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