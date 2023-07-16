Максум сравнялся с Рахмоновым по длине победной серии

В Лас-Вегасе дебютный поединок в UFC провел казахстанский боец Азат Максум, выигравший решением судей американца Тайсона Нэма.

Таким образом, теперь рекорд Азата — 17-0. Максум по победной статистике сравнялся с другим казахстанским файтером Шавкатом Рахмоновым.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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