Президент лиги Naiza Карабала об успехах Соры Рахмоновой: «Сыграла роль не фамилия, а ее сильные профессиональные качества»

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала рассказал о прогрессе сестры Шавката Рахмонова в MMA.

– С Сорой, наверное, сразу все было понятно. Она изначально достигла хороших результатов в любительском спорте – неоднократно становилась чемпионкой Казахстана, выигрывала чемпионаты мира.

Не сказать, что с девушками все легко и просто, но их мало, поэтому всегда можно разглядеть сильнейших. Думаю, сыграла роль не фамилия Соры, а ее сильные профессиональные качества. Мировым промоушенам сегодня интересны те бойцы, которые стремятся и умеют делать все, чтобы завершать поединки зрелищно, динамично и красиво, – сказал Карабала.

26 сентября Сора Рахмонова выступит на DWCS в США против литовки Эрнесты Карицкайте (4-0-1).

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