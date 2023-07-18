Президент лиги Naiza Карабала об успехах Соры Рахмоновой: «Сыграла роль не фамилия, а ее сильные профессиональные качества»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Сора Рахмонова Спорт Казахстана

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала рассказал о прогрессе сестры Шавката Рахмонова в MMA.

– С Сорой, наверное, сразу все было понятно. Она изначально достигла хороших результатов в любительском спорте – неоднократно становилась чемпионкой Казахстана, выигрывала чемпионаты мира.

Не сказать, что с девушками все легко и просто, но их мало, поэтому всегда можно разглядеть сильнейших. Думаю, сыграла роль не фамилия Соры, а ее сильные профессиональные качества. Мировым промоушенам сегодня интересны те бойцы, которые стремятся и умеют делать все, чтобы завершать поединки зрелищно, динамично и красиво, – сказал Карабала.

26 сентября Сора Рахмонова выступит на DWCS в США против литовки Эрнесты Карицкайте (4-0-1).   

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

Камару Усман о бое Рахмонов – Гастелум: «Шавкат — молодой и опасный парень, но Келвин тоже крут»

Азат Максум: «Хочу отомстить Джошуа Вану за победу над Жумагуловым»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий