Азат Максум: «Хочу отомстить Джошуа Вану за победу над Жумагуловым»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Дебютант UFC Азат Максум (17-0) признался, что хотел бы сразиться с американцем Джошуа Ваном (8-1) в своем втором поединке в UFC.

— Когда ты хотел бы вернуться в октагон, и есть ли у тебя какое-то имя на уме, которое ты хотел бы произнести как имя своего следующего соперника?

— Да, я хочу вернуться в октагон как можно скорее. Я пришел сюда драться. Я молод и голоден, поэтому я здесь. Как только промоушн даст мне возможность, я с удовольствием сразу же вернусь. Что касается соперника, то я знаю, что Джошуа Ван недавно дрался с моим соотечественником, Жалгасом Жумагуловым. Жалгас проиграл в том бою, и я хочу отомстить за то его поражение. Думаю, для следующего боя это будет хороший поединок, – отметил Максум.

Напомним, Максум победил американца Тайсона Нэма раздельным решением судей на турнире UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе. 

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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