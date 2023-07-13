Генри Хуфт о готовности Алмабаева к дебюту в UFC: «Он хорошо выглядет»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Генри Хуфт, тренирующий казахстанцев Шавката Рахмонова и Асу Алмабаева, высказался о готовности к дебюту в американском промоушене Асу Алмабаева.

 «Асу приехал к нам две недели назад. До этого он уже тренировался дома в Казахстане в отличном зале и сейчас проходит последнюю подготовку к дебюту в UFC. Хорошо выглядит, имеет отличных спарринг-партнеров на тренировках, которые прекрасно имитируют его ближайшего соперника».

29-летний Асу Алмабаев (17-2) должен встретиться на турнире UFC Nashville 5 августа c 31-летним американцем Оде Осборном (12-5), который в UFC одержал четыре победы при трёх поражениях.

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