Генри Хуфт о готовности Алмабаева к дебюту в UFC: «Он хорошо выглядет»

Генри Хуфт, тренирующий казахстанцев Шавката Рахмонова и Асу Алмабаева, высказался о готовности к дебюту в американском промоушене Асу Алмабаева.

«Асу приехал к нам две недели назад. До этого он уже тренировался дома в Казахстане в отличном зале и сейчас проходит последнюю подготовку к дебюту в UFC. Хорошо выглядит, имеет отличных спарринг-партнеров на тренировках, которые прекрасно имитируют его ближайшего соперника».

29-летний Асу Алмабаев (17-2) должен встретиться на турнире UFC Nashville 5 августа c 31-летним американцем Оде Осборном (12-5), который в UFC одержал четыре победы при трёх поражениях.

Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Гастелум: «Сомневаюсь, что у Шавката получится финишировать»

Хоакин Бакли оскорбил Шавката Рахмонова и Кевина Гастелума

Доусон о победе над Исмагуловым: «Он намного лучше 12го места в рейтинге»