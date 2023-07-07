Жумагулов дал совет Максуму и Алмабаеву: «Важно, чтобы они не забивали голову, что народ смотрит, ждет»
Жалгас Жумагулов дал совет Азату Максуму и Асу Алмабаеву, которым скоро предстоит дебют в UFC:
«Важно, чтобы они не забивали голову о том, что народ смотрит, ждёт. Не нужно забивать этим голову. Нужно просто провести бой. Им дали не таких сильных соперников для дебюта, так что Асу и Азату по силам стартовать с победы»
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