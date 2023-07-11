Оде Осборн об Асу Алмабаеве: «Он постарается провести мне тейкдаун»

Ямайский боец UFC Оде Осборн (12-5) прокомментировал предстоящий бой с дебютантом лиги из Казахстана Асу Алмабаевым (17-2).

— Я знаю, что мой соперник имеет рекорд 17-2, и он из Казахстана. Я смотрел его бои. Думаю, он выйдет во всеоружии и постарается провести мне тейкдаун. Если вы смотрели мои поединки, то могли заметить, что я не из тех, кого легко повалить. В октагоне меня переводили в партер всего один раз, а каждый из проигранных мною боев был принят на двухнедельном уведомлении. Перед всеми поединками, что я выигрывал, я проводил полноценный лагерь.

Теперь я не соглашаюсь выходить на коротком уведомлении, потому что мне хорошо платят и я могу себе позволить отказываться от боев ради более качественной подготовки. Это новая эра для Оде Осборна, и я с нетерпением жду возможности показать фанатам новую версию себя, — сказал Осборн.

Алмабаев встретится c 31-летним Осборном на UFC Nashville 5 августа.

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