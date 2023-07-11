Жалгас Жумагулов о дебюте Алмабаева в UFC: «Не надо себя накручивать. Просто выйди и дерись»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Жалгас Жумагулов дал совет казахстанцу Асу Алмабаеву перед дебютным поединком в UFC.

– Главное, чтобы голову не забивал себе лишними мыслями: что народ ждет боя и его победы. Чисто психологически, такие вещи очень сильно давят. Это обычный поединок и не надо себя накручивать: просто выйди и дерись.  

И еще. Если у тебя есть мечта, не надо заветными мыслями с кем-то делиться или советоваться. Просто иди к своей цели. Часто случается, что знакомые начинают смеяться, когда узнаю, о чем ты мечтаешь. У меня подобные вещи тоже случались. Например, займешь третье место на состязаниях, а тебя с усмешкой спрашивают: «Вас всего трое выступало»? Поэтому я считаю, что нужно поэтапно иди к своей цели. И не забывать, что мечты – сбываются, – сказал Жумагулов. 

Алмабаев дебютирует на UFC Nashville 5 августа c 31-летним американцем Оде Осборном.

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