Тренер Алмабаева про Осборна: «Он не из тех, кого можно воспринимать легкомысленно»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Тренер зала, в котором Алмабаев готовится к дебюту в UFC, Генри Хуфт оценил соперника Асу Оде Осборна:

«Первый соперник Асу — хороший боец, у него есть опыт выступлений в UFC и высокий рост. Хорошо атакует и владеет грэпплингом, так что оппонент хорош. Он не из тех, кого можно воспринимать легкомысленно!».

5 августа Алмабаев (17-2) должен провести бой на турнире UFC Nashville c 31-летним американцем с ямайскими корнями Оде Осборном (12-5 в ММА в общем, 4-3 — в UFC).

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