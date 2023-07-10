Жумагулов: «Хочу провести реванш с Джеффом Молиной в Казахстане»
Боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов заявил, что не против устроить реванш с американцем Джеффом Молиной.
– Я менеджеру Саяту Абдрахманову уже говорил. А не повторить ли нам бой с американцем Джеффом Молиной. Его же кажется уволили из UFC. Почему бы не провести матч-реванш в Казахстане? Посмотрим, может и получится организовать такой поединок, – сказал Жумагулов.
Молина выиграл у Жумагулова спорным решением судей в 2022 году.
Ранее Джефф Молина стал первым бойцом UFC мужского пола, который признался, что он является представителем ЛГБТ сообщества и бисексуалом.
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