Жумагулов: «Хочу провести реванш с Джеффом Молиной в Казахстане»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов заявил, что не против устроить реванш с американцем Джеффом Молиной.

– Я менеджеру Саяту Абдрахманову уже говорил. А не повторить ли нам бой с американцем Джеффом Молиной. Его же кажется уволили из UFC. Почему бы не провести матч-реванш в Казахстане? Посмотрим, может и получится организовать такой поединок, – сказал Жумагулов. 

Молина выиграл у Жумагулова спорным решением судей в 2022 году.

Ранее Джефф Молина стал первым бойцом UFC мужского пола, который признался, что он является представителем ЛГБТ сообщества и бисексуалом.

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