Экс-соперник Жумагулова признался в нетрадиционной ориентации

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Экс-соперник казахстанца Жалгаса Жумагулова Джефф Молина – первый боец UFC мужского пола, который признался, что он является представителем ЛГБТ сообщества и является бисексуалом.

В последнем бою Молина выиграл у Жумагулова спорным решением судей.

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2 комментария

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dayrii
Да загадка однако,два конца два кольца, без гвоздика
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geoo9
мощная новость)
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