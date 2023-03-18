Экс-соперник Жумагулова признался в нетрадиционной ориентации

Экс-соперник казахстанца Жалгаса Жумагулова Джефф Молина – первый боец UFC мужского пола, который признался, что он является представителем ЛГБТ сообщества и является бисексуалом.

В последнем бою Молина выиграл у Жумагулова спорным решением судей.

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