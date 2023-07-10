Жалгас Жумагулов про случай в США: «К жене подкатила парочка гангстеров – я сразу вспыхнул»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал случай из жизни в США.

– Мне в США брат дал «Мерседес» S-класса на пару дней поездить. По дороге я случайно пробил колесо. Дело было в «черном» районе. Пока я разбирался с поломкой, к моей жене подвалила парочка гангстеров. Меня заранее предупреждали, что в таких случаях с бандитами лучше не связываться. Они могут выстрелить и спокойно уйти. Для меня же семья – это святое. Я сразу вспыхнул, подлетел к ним с выпученными глазами, те аж опешили. И предпочли быстрее ретироваться от греха подальше, – сказал Жумагулов.

В последнем поединке в UFC представитель Казахстана проиграл Джошуа Вану раздельным решением судей. 

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2 комментария

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Picachu
Эти казахи , Киргизы , узбеки такие выдумщики лишь бы понты кинуть .
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AnsKhubiev
Сразу вспыхнул и проиграл раздельным решением
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