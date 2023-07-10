Жалгас Жумагулов рассказал о гонорарах в UFC: «Я потратил слишком много денег»

Боец MMA из Казахстана Жалгас Жумагулов рассказал о своих заработках в UFC.

– За прошедшие 5 месяцев я истратил 60 тысяч долларов. В СМИ посчитали, что я заработал в UFC 169,4 тысячи долларов. Можно сказать, что это условная сумма. На самом деле я заработал больше. Почему я из США уехал? Во-первых, виза закончилась. Во-вторых, провел по контракту последний бой в UFC. В-третьих, потратил слишком много денег. Теперь не знаю: получу еще бой в американской лиге? Поставят мне визу в следующий раз? – задался вопросом казахстанский боец.

В последнем поединке Жумагулов проиграл Джошуа Вану раздельным решением судей. Для Жумагулова это поражение стало уже шестым в UFC (всего при одной победе) и третьим подряд, которое он потерпел раздельным вердиктом.

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