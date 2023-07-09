Два казахстанских боксера дисквалифицированы за допинг

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Бронзовый призер чемпионата Азии 2022 года Саматали Тольтаев остранен до 31 марта 2026 года за применение оралтуринабола, который является анаболическим стероидом.

Другой казахстанский боксер Серик Абзал попался на использовании метастерона, за что получил дисквалификацию до 7 апреля 2026 года. Напомним, на чемпионате Азии-2023 до 22 лет в таиландском Бангкоке Серик стал обладателем серебряной медали.

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