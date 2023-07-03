Сборная Казахстана завоевала восемь золотых медалей на Elorda Cup
На прошедшем в Астане Elorda Cup мужская сборная Казахстана по боксу завоевала восемь золотых медалей.
Полный список призеров выглядит так:
48 кг
🥇Темиртас Жусупов
🥈Ернур Кайрат
🥉Али Токтаров и Кеишам Санжит Сингх (Индия)
51 кг
🥇Сакен Бибосынов
🥈 Кенже Маратулы
🥉 Танарат Саенгфет (Таиланд), Асилбек Джалилов (Узбекистан)
54 кг:
🥇Тимур Кабдеш
🥈 Азат Махметов (Бахрейн)
🥉 Даулет Молдашев и Карим Серкебаев
57 кг
🥇Махмуд Сабырхан
🥈 Асылжан Серикбай
🥉Серик Темиржанов и Суктхет Сарафут (Таиланд)
60 кг
🥇Дилшод Абдумуродов (Узбекистан)
🥈Бекнур Ожанов
🥉Лунда Гантумур (Монголия) и Кумар Вишай (Индия)
63,5 кг
🥇Ертуган Зейнулиннов
🥈Кунатип Пидунч (Таиланд)
🥉 Мухаммедсабыр Базарбайулы, Султан Мусинов
67 кг
🥇Шамшер Саидов (Таджикистан)
🥈Ельнур Суюнбай
🥉Темирхан Тезек и Рахат Сейтжан
71 кг
🥇 Хавасбек Асадуллаев (Узбекистан)
🥈Ермахан Жакпеков
🥉Фарух Тохтасынов и Талгат Шайкен
75 кг
🥇Нурканат Райыс
🥈Диас Молжигитов
🥉Арман Арманулы и и Ильяр Аширов
80 кг
🥇Танаткан Токтарбек (Китай)
🥈Джасурбек Юлдошев (Узбекистан)
🥉Илья Киселев и Турабек Хабибулаев (Узбекистан)
86 кг
🥇Абзал Куттыбеков
🥈Шаймурат Кусаинов
🥉Парвиз Каримов (Таджикистан) и Сумит Сумит (Индия)
92 кг
🥇Сагындык Тогамбай
🥈Данияр Рахымбердинов
🥉🥉Айбек Оралбай и Нурсатбек Тохиров (Узбекистан)
+92 кг
🥇Джахонгир Зокиров (Узбекистан)
🥈Данабек Байгазы (Китай)
🥉Нурлан Сапарбай и Мухаммад Аброриддинов (Таджикистан)
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