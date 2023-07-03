Сборная Казахстана завоевала восемь золотых медалей на Elorda Cup

На прошедшем в Астане Elorda Cup мужская сборная Казахстана по боксу завоевала восемь золотых медалей.

Полный список призеров выглядит так:

48 кг

🥇Темиртас Жусупов

🥈Ернур Кайрат

🥉Али Токтаров и Кеишам Санжит Сингх (Индия)

51 кг

🥇Сакен Бибосынов

🥈 Кенже Маратулы

🥉 Танарат Саенгфет (Таиланд), Асилбек Джалилов (Узбекистан)

54 кг:

🥇Тимур Кабдеш

🥈 Азат Махметов (Бахрейн)

🥉 Даулет Молдашев и Карим Серкебаев

57 кг

🥇Махмуд Сабырхан

🥈 Асылжан Серикбай

🥉Серик Темиржанов и Суктхет Сарафут (Таиланд)

60 кг

🥇Дилшод Абдумуродов (Узбекистан)

🥈Бекнур Ожанов

🥉Лунда Гантумур (Монголия) и Кумар Вишай (Индия)

63,5 кг

🥇Ертуган Зейнулиннов

🥈Кунатип Пидунч (Таиланд)

🥉 Мухаммедсабыр Базарбайулы, Султан Мусинов

67 кг

🥇Шамшер Саидов (Таджикистан)

🥈Ельнур Суюнбай

🥉Темирхан Тезек и Рахат Сейтжан

71 кг

🥇 Хавасбек Асадуллаев (Узбекистан)

🥈Ермахан Жакпеков

🥉Фарух Тохтасынов и Талгат Шайкен

75 кг

🥇Нурканат Райыс

🥈Диас Молжигитов

🥉Арман Арманулы и и Ильяр Аширов

80 кг

🥇Танаткан Токтарбек (Китай)

🥈Джасурбек Юлдошев (Узбекистан)

🥉Илья Киселев и Турабек Хабибулаев (Узбекистан)

86 кг

🥇Абзал Куттыбеков

🥈Шаймурат Кусаинов

🥉Парвиз Каримов (Таджикистан) и Сумит Сумит (Индия)

92 кг

🥇Сагындык Тогамбай

🥈Данияр Рахымбердинов

🥉🥉Айбек Оралбай и Нурсатбек Тохиров (Узбекистан)

+92 кг

🥇Джахонгир Зокиров (Узбекистан)

🥈Данабек Байгазы (Китай)

🥉Нурлан Сапарбай и Мухаммад Аброриддинов (Таджикистан)

Чемпионы получили по $700 призовых, серебряные призеры – $400, бронзовые – $200

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