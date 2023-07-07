Жалгас Жумагулов о бое Гастелум – Рахмонов: «Гастелум был топом. Будет интересный бой»

Теги UFC MMA Келвин Гастелум Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Жалгас Жумагулов поделился своим мнением о бое Гастелум – Рахмонов:

«Интересный бой. Гастелум был топом, дрался за пояс. Я бы на месте Шавката первый раунд его пригрузил борьбой, клинчем. А дальше бы уже работал во втором -третьем раунде»

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