Жалгас Жумагулов о бое Гастелум – Рахмонов: «Гастелум был топом. Будет интересный бой»

Жалгас Жумагулов поделился своим мнением о бое Гастелум – Рахмонов:

«Интересный бой. Гастелум был топом, дрался за пояс. Я бы на месте Шавката первый раунд его пригрузил борьбой, клинчем. А дальше бы уже работал во втором -третьем раунде»

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