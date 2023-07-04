Кевин Гастелум про Шавката Рахмонова: «Он крутой. Выходит с огнем и идет в огонь»

Кевин Гастелум на своей странице в Инстаграм опубликовал видео, в котором рассказывает про свое ожидание от боя Шавката Рахмонова:

«Главная причина, почему я принял вызов ... Я уже 10 лет в UFC, мне 31, с одной стороны – я молод, но с другой – в этом спорте у тебя всегда мало времени и в один день окошко возможностей может резко закрыться. Я хочу взять от карьеры максимум, не хочу потом 20 лет сидеть в сожалениях – а что если бы тогда ...

Я возвращаюсь в полусредний вес. Мое мнение: мы бьемся за звание главного претендента на титул. У Шавката 17 боев и 17 финишей, но у меня ощущение, что будто в этом бою все звезды сошлись именно для меня. После 10 лет взлетов и падений я чувствую, что мог и все еще могу добиться гораздо большего в карьере – надеюсь, докажу это в бою. Я все еще здесь среди лучших, я спускаюсь в полусредний вес после побед над монстрами среднего веса, теперь мне нужно выигрывать эти важные бои – важные для меня и моей карьеры.

Я готов оставить всего себя, я буду делать все по уму, я спущусь в 170, я сделаю вес и сделаю 17-1 этому чуваку! Я буду счастлив, горд и заслужу сделать это!

Нет, этого парня нельзя финишировать в начале боя. Он крутой. Он выходит с огнем и идет в огонь. Он идет за победой, он не просто так финишировал всех 17 соперников – и, кажется, ему без разницы, побеждать сабмишном или нокаутом. Чтобы не происходило, все заканчивалось по его плану.

Я не знаю, как у него это получается, но я чувствую, что могу изменить это и использовать его слабости. Вы знаете, через что я прошел, я видел все в октагоне. Я не думаю, что он покажет что-то, чего я не встречал ранее. Он просто чувак, который стремится на вершину, но против меня он поймет, что ему требуется лопата побольше, если он хочет меня закопать»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kelvin Gastelum (@kgastelum)

Президент UFC про бой Рахмонов – Гастелум: «Самый тяжелый тест в карьере Шавката»

Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

Бенеил Дариуш про Дамира Исмагулова: «Дамир – великий боец»